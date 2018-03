La crisi senza fine di Schick e il peso di Edin Dzeko per la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattordicesimo gol in Serie A, diciottesimo tra campionato, Champions League e Coppa Italia per Edin Dzeko in 3099' totali. Una rete in Coppa Italia e bottino ancora a zero in Serie A in 636' complessivi per Patrik Schick. Il confronto è impietoso e anche la gara di oggi contro il Bologna ha messo nuovamente a nudo la differenza di peso e incisività tra l'attaccante bosniaco e quello ceco. Il caso era già aperto, l'ambiente lo blinda e lo difende, ma Schick continua ad avere le polveri ben più che bagnate mentre Dzeko, entrato al posto di El Shaarawy, ha segnato una rete da attaccante vero. Rapace, fisico, potente. Decisivo. Quello che doveva essere il grande colpo dell'estate di Monchi, invece, continua a deludere mentre Dzeko, paradossalmente, è linfa vitale per una Roma che ha comunque perso due punti preziosi nella corsa Champions League e che, in caso di doppio successo da parte dell'Inter, rischia pure il sorpasso in campionato.