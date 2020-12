La critica di Vieri all'Inter di Conte: "Vincere non basta, è una maglia gloriosa: serve di più"

vedi letture

Christian Vieri parla di campionato sul suo canale Twitch. "L'Inter è superiore al Napoli. E' più squadra, per i giocatori che ha preso. Hai Nainggolan, Eriksen che non giocano, hai Vidal, Hakimi. Il Napoli è da prime quattro, non da Scudetto ma è una squadra con dei giovani importanti. Vincere delle partite non belle ci sta in un anno, io ho giocato in passato all'Inter e in quelle squadre sei obbligato a vincere dando anche qualcosa in più. Giochi a San Siro, devi dare qualcosa in più, devi dare un gioco, devi farlo. All'Inter devi vincere, come alla Juventus o al Milan, ma hai una maglia gloriosa e devi giocare bel calcio. Vincere giocando male è poco, noi lo facevamo con Cuper ma devi dare qualcosa in più".