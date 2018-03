La Croazia e due impegni per ritrovare fiducia. Serve a mezza Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come al solito nella lista dei convocati diramata dal ct croato Dalic c'è molta Serie A. La novità, in questa sosta di impegni Nazionali che sta prendendo il via, è che, per assurdo, ad eccezione di Badelj della Fiorentina, tutti gli altri giocatori italiani della Croazia hanno questa convocazione come opportunità di accumulare minutaggio e soprattutto ritrovare una fiducia per alcuni smarrita. E dire che il capitano della Fiorentina ha dovuto anche sopportare sulle spalle il peso di una fascia ereditata senza volerlo per la scomparsa del suo riferimento Astori: sul campo ha reagito da campione, guidando la squadra grazie a prestazioni sontuose in entrambe le gare vinte, con due legni colpiti. Gli altri stanno più o meno tutti invece attraversando periodi grigi sì, ma per le prestazioni sul campo. Gli imputati non mancano: Mandzukic fatica ad inserire il suo nome sul tabellino, sia in zona gol che in rifinitura, il suo alter-ego Kalinic addirittura è stato spedito in tribuna da Gattuso nell'ultima partita contro il Chievo, per la poca intensità mostrata in allenamento. Perisic ha aperto le danze nella sfavillante vittoria dell'Inter in casa della Sampdoria ma i tifosi nerazzurri non dimenticano certamente i lunghi mesi nei quali il croato ha offerto prestazioni poco convincenti e pochissimo apporto al reparto. Lo stesso discorso, amplificato dalle voci extra-campo, vale anche nel reparto centrale per Brozovic. Che dire di Strinic, sparito dai ranghi della Sampdoria? Per il terzino si parla di un accordo con il Milan, anche se il giocatore non scende in campo da due mesi. Di Rog, impiegato con il contagocce nel Napoli di Sarri, neanche a parlarne. Chiosa finale su un giocatore in prestito dalla A come Pjaca, finalmente tornato sui livelli conosciuti in quel di Gelsenkirchen. C'è più o meno mezza Serie A che guarderà alle partite con un certo interesse: la prima è domani a Miami, contro il Perù. Quattro giorni dopo, a Dallas, è la volta del Messico.