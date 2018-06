La Croazia parte bene: Nigeria battuta 2-0 con lo zampino di Mandzukic

© foto di Insidefoto/Image Sport

Debutto positivo per la Croazia che nella prima gara del girone D ha battuto 2-0 la Nigeria. La squadra di Dalic è passata in vantaggio al 32' grazie al colpo di testa di Mandzukic deviato nella propria porta da Etebo, sfortunato nella circostanza. Il raddoppio è arrivato invece nella ripresa con il rigore conquistato da Mandzukic, ancora protagonista, e trasformato dal capitano Luka Modric. Con questa vittoria la Croazia balza in testa al girone D e si lascia dietro l'Argentina che nel pomeriggio non è andata oltre l'1-1 contro l'Islanda.

RUSSIA 2018 - GIRONE D

Argentina-Islanda 1-1

Croazia-Nigeria 2-0

CLASSIFICA: Croazia 3, Argentina 1, Islanda 1, Nigeria 0.