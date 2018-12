La cura Nicola funziona: quattro punti in due partite, difesa granitica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La cura Nicola funziona. Quattro punti in due partite da quando è arrivato l'ex tecnico del Crotone sulla panchina dei friulani. Vittoria in casa con la Roma, pareggio sul campo del Sassuolo. Il tutto senza neanche subire un gol. Il club friulano, complici anche gli altri risultati, fa un bel balzo in classifica e si allontana dalla zona retrocessione, anche se è sicuramente ancora presto per cantare vittoria.

Contro il Sassuolo l'allenatore dell'Udinese ha impostato la gara in una determinata maniera ed alla fine i fatti gli hanno dato ragione. Troost-Ekong e Nuytinck hanno annullato gli attaccanti del Sassuolo, Musso ha risposto presente ed anche questa volta ha lasciato inviolata la sua porta. Bene anche la scelta di ter Avest, che fra i quattro difensori del Sassuolo è stato sicuramente quello a cui sono capitati i clienti più scomodi.

La difesa ha funzionato alla grande, qualcosa invece non è andato come previsto davanti. De Paul e Pussetto si sono accesi solo a tratti, Lasagna, entrato nella ripresa, non è riuscito a cambiare la situazione. Le ripartenze non hanno funzionato, ma per i friulani il bicchiere è decisamente mezzo pieno oggi. Tornare a casa dal Mapei con un punto, contro questo Sassuolo, non è affatto semplice.