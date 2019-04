La curva contro Icardi: nuovo capitolo della faida che affossa l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi torna. E per Luciano Spalletti all'improvviso torna uno dei migliori giocatori al mondo, dopo non essere stato uno che faceva la differenza soltanto qualche tempo fa. Torna Mauro Icardi, e per la Curva Nord di San Siro è ormai diventato un nemico, uno da allontanare dai colori nerazzurri. Due comunicati nel giro di pochi giorni, l'ex capitano è diventato "controproducente", nonostante senza di lui l'Inter sia stata buttata fuori dall'Europa League e abbia rimesso in discussione la qualificazione alla prossima Champions per quanto riguarda in campionato.

È l'ultimo capitolo, la guerra della tifoseria organizzata nerazzurra nei confronti di Icardi, di una faida interna che ha compromesso presente e futuro dei meneghini. Un anno fa, di questi tempi, si discuteva di quanto i 110 milioni di euro previsti dalla clausola risolutiva fossero pochi; oggi, sembrano troppi anche la metà, considerato che chi vuole Icardi sa di andarlo a chiedere dove non può rimanere. Una volta di più dopo questa rottura con i tifosi, o con una parte minoritaria di essi, ma pur sempre molto rumorosa.

Stasera si giocherà a Marassi e Maurito cercherà di fare quello che fin qui gli è riuscito meglio: segnare. È a 122 gol con l'Inter, uno solo in meno di Vieri: sono stati tutti controproducenti? Domenica tornerà in scena a San Siro, la Scala del calcio: sarebbe strano, vederlo rumoreggiare al tocco del proprio numero 9.