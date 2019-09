© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta che Antonio Conte, al di là del derby di due giorni fa, ha segnato una data col circoletto rosso al momento in cui è stato stilato il calendario. Si tratta del 6 ottobre, ovvero la prima volta in cui affronterà la Juventus dopo la separazione dell'estate del 2014. Dopo il filotto di vittorie iniziali, è una sfida con ancor più significato e vuole arrivarci ancora in vetta, conservando il vantaggio sui bianconeri.