© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sblocca in mischia la partita di Parma tra crociati e Lazio: cross da destra di Marusic, Immobile in qualche modo tocca la palla e anticipa Iacoponi, la palla finisce per puro caso sul destro di Caicedo, il quale incrocia e mette alle spalle dell'incolpevole Colombi. Parma punito ben oltre i propri demeriti, Lazio che sblocca la sfida in chiusura di primo tempo.