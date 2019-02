La Dea sbatte sul Cagliari. Al 45' è 0-0: poche emozioni, Birsa va ko

© foto di Federico Gaetano

Poche conclusioni e tanto equilibrio nel primo tempo di Cagliari-Atalanta, ultimo posticipo della 22^ giornata di Serie A. Appena un paio di tiri in porta e risultato che è naturalmente di zero a zero, specchio perfetto della prima frazione giocata alla Sardegna Arena.

Il Cagliari si schiera con un inedito 3-5-1-1, contrapposizione quasi speculare al modulo di Gasperini, con l'obiettivo di frenare la grande condizione fisica e tecnica dimostrata dalla Dea in questo primo scorcio di 2019. Ritmi subito alti, coi rossoblù in pressione a tutto campo, una situazione che gli orobici patiscono evidentemente. Brutta tegola per Maran al 13', quando in seguito ad un contatto con Palomino Birsa rimedia uno stranissimo infortunio al gomito: lo sloveno, colpo di mercato invernale per i sardi, chiede subito il cambio, e al suo posto c'è Joao Pedro. La prima vera palla gol arriva al 21', con un colpo di testa di Djimsiti che costringe Cragno ad un tuffo miracoloso, proprio all'altezza della linea di porta. Ma la gara rimane ricca di errori e povera di giocate di qualità, anche per l'intenso pressing proposto dai padroni di casa, che non permettono ai centrocampisti orobici di organizzare la manovra.