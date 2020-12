La deadline dell'agente di Giroud: entro Natale la decisione. Può arrivare all'Inter per 18 mesi

Olivier Giroud continua ad essere un obiettivo di mercato dell'Inter ed i 4 gol segnati dal francese in Champions League sono un biglietto da visita importante. L'attaccante però continua a non essere al centro del progetto di Lampard e per questo Michel Manuello, suo procuratore, si è dato come deadline Natale per capire se c’è un’inversione di tendenza nelle scelte da parte di Lampard. Altrimenti Manuello tornerà all’assalto con Marina Granovskaia per chiedere la cessione del suo assistito.

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, Giroud resta il preferito di Conte: il francese, che ha un ingaggio da 3.5 milioni a stagione, potrebbe firmare per 18 mesi. L'agente del francese ha già preso contatti con l'Inter, la Juventus resta sullo sfondo.