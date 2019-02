La decide sempre lui. Quagliarella segna, sbuffa e riprende la sua corsa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sampdoria-Cagliari 1-0 (66' Quagliarella)

Visti i numeri a cui ci ha abituato questa stagione, oggi contro il Cagliari era semplice immaginare un ritorno al gol di Fabio Quagliarella. Perché dopo tre gare senza reti, contro Napoli, Frosinone e Inter, il capitano della Sampdoria era atteso al pronto riscatto. E così è stato, pur con qualche difficoltà. Contro l’equilibrato Cagliari di Maran infatti è servito un rigore al numero 27 per sbloccare la gara e le proprie statistiche, gol che poi ha deciso la partita. E dire che Quagliarella ci aveva provato già in diverse occasioni, sia nel primo che soprattutto nel secondo tempo. Nella prima frazione erano stati Cappitelli e Pisacane ad opporsi, nella ripresa solo uno straordinario intervento di Cragno gli ha negato la gioia del gol. E chissà che proprio quella parata da fantascienza non abbia innervosito l’accattante della Samp che dopo aver segnato il penalty ha esultato in faccia al numero uno dei sardi. Scene di campo giustamente segnalate e poco più, ma tant’è. Con la rete di oggi Quagliarella riprende il suo cammino nella classifica marcatori e sale a quota 17 in campionato, cifra a cui vanno doverosamente aggiunti anche i 6 assist per i compagni.