La dedica della Juve a de Ligt: "Non basta essere insuperabile dietro. Anche letale davanti"

vedi letture

Secondo gol in campionato per Matthijs de Ligt, che chiude i conti per la Juventus nel poker rifilato al Lecce . Il club bianconero ha dedicato un simpatico post su Twitter al difensore olandese: "Quando non ti basta essere insuperabile là dietro. E allora diventi letale là davanti".