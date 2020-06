La dedica di Gattuso e un Conte stizzito per l'1-1 finale: tutte le dichiarazioni post Napoli-Inter

vedi letture

Il Napoli ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia. Dopo aver vinto 1-0 nel match d'andata, questa sera la squadra di Gennaro Gattuso ha pareggiato 1-1 al San Paolo e ha staccato il pass per la finale di mercoledì all'Olimpico contro la Roma. "Questa finale è dedicata a mia sorella, eravamo molto legati", ha detto Gattuso nel post partita.

Di ben altro tenore le dichiarazioni di Antonio Conte, allenatore dell'Inter che s'è detto rammaricato per come s'è sviluppato il doppio confronto col Napoli. A suo avviso, la squadra nerazzurra ha giocato meglio e avrebbe meritato il passaggio alla finale: "Abbiamo dominato in lungo e in largo, meritavamo molto di più. Ospina è stato il migliore in campo", ha detto.

