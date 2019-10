La denuncia di Acerbi: è allenabile il problema della Lazio?

Fonte: Dall'inviato a Roma

L’ha toccata piano Francesco Acerbi. “Abbiamo fatto pochi cambi alla Lazio: stesso mister, stessi giocatori, pochi cambi. E anche i problemi sono gli stessi rispetto all’anno scorso: giochiamo bene, creiamo tanto, perdiamo gare che non dovremmo perdere. Ci manca quel gradino che ci porta a fare quel salto di qualità che ora non c'è” , ha detto mercoledì in conferenza stampa a Coverciano. E poi ancora: “Abbiamo grandi giocatori, ci manca la voglia di portare a casa il risultato, quella determinazione che contraddistingue le squadre, dalle top a quelle appena inferiori”. Frasi forti, dirette. Dichiarazioni tanto pesanti da suscitare molto clamore nella Capitale, sponda biancoceleste. Frecciatine, volute o meno, che hanno fatto centro, in un momento in cui intorno a Formello non è tutto rosa e fiori. Non che sarebbe servito Acerbi per invidiare il problema, fin troppo evidente. Il pre-allarme è scattato nel derby dei 4 pali, con la squadra poco cattiva sotto porta. La sirena ha poi cominciato a suonare all’impazzata a Ferrara e a Cluj, due gare perse alla stessa maniera dopo una rimonta dall’iniziale vantaggio di 0-1. È mancata la fame, l’aggressività e l’umiltà: componenti basilari per arrivare al traguardo, su cui c’è scritto il nome di Champions League.

Lo ha detto Acerbi, lo ha sottolineato più volte anche Inzaghi. La Lazio però non sembrerebbe aver capito ancora la lezione al 100%. Il dubbio allora sorge spontaneo: questa mancanza della squadra si può allenare? Oppure è una cosa intrinseca al gruppo e ai singoli giocatori? Per il tecnico la risposta al primo interrogativo è sì. “Bisogna acquistare la cattiveria durante gli allenamenti. Anche durante la settimana deve essere sfruttata ogni occasione”. Ci starà lavorando quotidianamente, anche cambiando comportamento verso i suoi ragazzi. Arrivato al 4° anno, Inzaghi ha capito di dover assumere, ogni tanto, un atteggiamento da padre severo. E con Immobile si sono visti i risultati: dopo l’esclusione a San Siro, ha fatto 4 gol in 4 partite. Ma Ciro non hai mai avuto problemi d’atteggiamento, i suoi compagni sì. Nella trasferta di Bologna di domenica scorsa la prestazione non è stata impeccabile: poca aggressività e poca grinta, squadra sempre seconda sulle palle sporche. A Formello continueranno a battere su questi tasti, ma serve anche la buona volontà dello spogliatoio. Perché é vero che tutto nel calcio è allenabile e migliorabile, ma fino a un certo punto. L’umiltà, lo spirito di sacrificio e la mentalità sono qualità che ogni giocatore deve (dovrebbe) avere dentro di sé. O ce l’ha o non ce l’ha. Ed è questa la differenza tra il campione e il calciatore normale. Questo sarà il confine tra la Champions e il solito campionato mediocre della Lazio. Consapevole che per arrivare al traguardo non basterà solo giocare bene.