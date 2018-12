La difesa c'è, ora servono i gol e le vittorie: Frosinone, miracolo possibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Compattezza, equilibrio ed idee chiare. Marco Baroni ha indicato la via giusta al Frosinone, che esce rinfrancato dall'ottimo pareggio ottenuto allo Stirpe contro il Milan. Un avversario che, seppur in crisi, nascondeva mille insidie per la presenza di tanti campioni, e che invece non è quasi mai riuscito a impensierire una squadra che ha giocato in modo esemplare, rischiando il giusto e sfiorando addirittura il colpaccio. Senza il VAR e le parate decisive di Donnarumma, i ciociari avrebbero fatto saltare il banco e regalato una grande sorpresa nel primo Boxing Day del calcio italiano.

Il Frosinone, prima di questa giornata, aveva il peggior attacco e la peggiore difesa del campionato. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il dato statistico sicuramente non cambierà, nonostante la buona prestazione degli esterni e di Ciano. Su questo aspetto dovrà concentrarsi principalmente il lavoro di Baroni: per arrivare alla salvezza, bisognerà essere capaci di incidere nei momenti decisivi. E magari tornare a vincere: il mister, in Serie A, non ci è ancora riuscito, mentre i laziali sono fermi ai tre punti conquistati contro la SPAL, in trasferta, lo scorso 28 ottobre. Allo Stirpe c'è voglia di cominciare a gioire.