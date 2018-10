La difesa del Milan come Piatek: il gol (subito) una costante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mentre Krzysztof Piątek continua a stupire e a segnare in ogni match disputato dal suo Genoa, le prime otto giornate del campionato italiano hanno regalato un'altra costante, un po' a sorpresa: la porta del Milan sempre violata.

Il Diavolo è l'unica squadra in tutta la Serie A ad aver sempre subito reti in tutte le partite disputate; anche contro un Chievo decisamente poco trascendentale in fase offensiva, la difesa rossonera è riuscita nell'impresa di negare a Gianluigi Donnarumma il primo clean-sheet stagionale; colpa, nella fattispecie, di un retropassaggio scellerato di Frank Kessié, che ha di fatto mandato in porta Sergio Pellissier. Il problema dei gol subiti non lascia sereno Rino Gattuso, che dovrà lavorare sugli automatismi della propria retroguardia in vista della ripresa del campionato: dopo la sosta ci sarà il derby, una partita in cui sarà vietato commettere errori se si vorrà continuare la serie positiva che dura da sei partite. Il Milan ritroverà Alessio Romagnoli, tenuto precauzionalmente a riposo contro i clivensi, e probabilmente anche Mattia Caldara e Andrea Conti. L'attacco è tornato a fare faville e ad essere concreto, ora tocca alla difesa limitare gli errori.