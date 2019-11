La difesa dell'Hellas meglio della GDS. I dati dietro l'exploit del Verona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un successo, quello odierno dell'Hellas Verona contro il Brescia, che ha e forse avrà un significato enorme nell'economia della stagione del club scaligero. Perché la squadra di Juric sembra aver trovato la giusta quadratura e perché quella di oggi è la seconda vittoria consecutiva. La classifica oggi sorride e racconta di un 9° posto a quota 15 punti, sopra a Milan e Torino tanto per fare due paragoni.

9 punti in 5 partite - Una media decisamente importante, per una neopromossa che per ammissione dei protagonisti lotta per conquistarsi la salvezza. Nella ultime 5 partite infatti i ragazzi di Juric hanno conquistato 3 vittorie, contro Brescia, Parma e Sampdoria. Potenzialmente 3 concorrenti dirette per la corsa salvezza. Perdendo solo col Sassuolo e col Napoli. Un tris di successi che potrebbe quindi valere doppio, al termine della stagione. Anche se ad oggi le medie punti del Verona racconterebbero di una squadra in grado di arrivare alla quota salvezza senza particolari affanni. E quindi con buon anticipo.

La forza di Juric è la difesa - Non senza sorpresa, la forza dell'Hellas è la difesa. La squadra infatti in 11 partite giocate è riuscita ad incassare solo 9 reti, meglio di tutti in serie A (al pari solo della Juventus capolista). Un numero che racconta bene la forza di questa squadra e la base da cui nascono i suoi successi e la sua invidiabile classifica. In stagione sono 4 i clean sheet, la partite finite con la porta inviolata. E solo contro Inter e Juventus, le due prime della classe, l'Hellas ha subito più di un gol.