La difesa della Juventus non è più la migliore del campionato: tracollo nelle ultime giornate

Sassuolo-Juventus 3-3

Numeri preoccupanti per la Juventus. Nove gol subiti nelle ultime tre partite giocate e una vittoria che manca da tre turni per la formazione di Maurizio Sarri. Dopo il ko per 4-2 in casa del Milan e il 2-2 contro l'Atalanta, ancora un pari per 3-3 contro il Sassuolo. 35 i gol subiti, adesso la miglior retroguardia è l'Inter con 34 subiti ma con una gara in meno. I bianconeri hanno incassato le stesse reti della Lazio.