La difesa è servita: Hellas, ok Gunter e Bocchetti è vicino. Ora le uscite

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prende forma l'Hellas Verona di Ivan Juric. "Cerchiamo altri difensori", aveva detto Ivan Juric dopo l'approdo di Amir Rrahmani dalla Dinamo Zagabria al club scaligero degli scorsi giorni. Detto, fatto. Il ds Tony D'Amico ha praticamente definito l'approdo di Koray Gunter dal Genoa. Il tedesco arriverà in gialloblu con la formula del prestito con diritto di riscatto, opzione d’acquisto definitivo fissata a quattro milioni di euro per la prossima stagione. Il secondo è un sogno, sempre più vicino e si tratta del ritorno in Italia di Salvatore Bocchetti dopo gli anni milionari della Russia. Verona per essere la stella del reparto e di una retroguardia, leader della squadra: manca la definizione sui conti, perché Bocchetti arriva da stagioni di stipendi pesanti, ma entrambe le parti c'è fiducia.

Ora le uscite Detto della difesa praticamente definita, adesso l'Hellas pensa anche alle uscite. Via Simone Calvano, sul quale ci sono le sirene del Livorno. Un altro in uscita è Deian Boldor, seguito in B, così come la punta Karamoko Cissé mentre la società non vorrebbe valutare proposte per Samuel Di Carmine ma puntare sull'attaccante anche per la Serie A.