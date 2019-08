La difficile estate di Caicedo. Ancora lontano il rinnovo con la Lazio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Persiste lo stallo sul futuro di Felipe Caicedo. Non c’è infatti ancora l'accordo su cifra e durata per il rinnov del contratto con la Lazio. Sinora - sottolinea il Corriere dello Sport - non ha accettato le condizioni proposte dal club biancoceleste per prolungare il contratto in scadenza nel 2020 e mancano appena quindici giorni alla chiusura del mercato.

Gli scenari - Può restare a scadenza oppure essere ceduto, permettendo a Lotito di realizzare un introito per un centravanti di 31 anni (da compiere il 5 settembre) preso per appena 2,5 milioni nell’estate 2017. L’ecuadoriano può anche scegliere di andare via a parametro zero, alla fine della prossima stagione, così avrebbe l’opportunità di realizzare e chiudere un contratto migliore. Sembra l’epilogo più probabile di un’estate scivolosa, vissuta sul filo dei ripensamenti.