La Dinamo Zagabria è già nella storia croata. E ha un Petkovic in più

Rubrica settimanale in collaborazione con calcioslavo.it

Nella giornata di ieri la Dinamo Zagabria ha registrato un risultato storico, dato che gli ottavi di finale di Europa League rappresentano il miglior piazzamento di una squadra croata in una competizione UEFA per club. Per di più la squadra della capitale ha anche dovuto rovesciare l'esito della partita d'andata, nella quale a vincere erano stati invece i cechi del Viktoria Plzen. Lo ha fatto con una prestazione convincente ed un risultato rotondo, un 3-0 che non ammette repliche, e che permette invece alla squadra guidata da Nenad Bjelica, vecchia conoscenza del calcio italiano quando allenava lo Spezia, di raggiungere un risultato da sogno. Tra i più in evidenza Bruno Petkovic, attaccante anch'egli legato all'Italia, forse da alcuni ricordato per esperienze poco fruttuose con le maglie di Bologna ed Hellas Verona, per citare le sue tappe in Serie A. Oltre a mettere la firma sul tabellino per il terzo ed ultimo gol dei suoi in contropiede, il robusto attaccante si è messo in mostra anche in occasione del primo gol, quando ha permesso all'azione di svilupparsi con un velo tanto bello ed elegante quanto intelligente. Tornato in patria nel corso dell'ultima estate, Petkovic sta cercando le giuste motivazioni per rilanciarsi, e trovarle in coincidenza di una competizione europea così importante non può che far accrescere le sicurezze di un calciatore che da sempre ha avuto qualche problema caratteriale. Quest'anno, però, si destreggia a suon di rovesciate. Per i miscredenti, basta cercare qualche video sul web e troverete conferma.