La doppia cifra in 80 giorni. Insigne è il vero capolavoro di Ancelotti

Non la sua gara migliore, ma un'altra partita in cui è stato decisivo. Perché raccogliere quel pallone, e trasformare quel rigore, non è da tutti. Una sfera che pesava più del solito e tra i pali Gianluigi Buffon, uno dei migliori di sempre nel suo ruolo e l'autore di parate formidabili nel primo quarto d'ora della ripresa. Invece, Lorenzo Insigne è stato ancora una volta implacabile, un penalty calciato a fil di palo imparabile per qualsiasi portiere. E quindi anche per il numero 1 del PSG.

Ottanta giorni dopo l'inizio della stagione, Lorenzo Insigne può già festeggiare la doppia cifra: 7 gol in Serie A 3 tre in Champions League, competizione con cui conferma di avere un grande feeling. Al San Paolo, in una sfida nell'Europa che conta, il numero 24 partenopeo è andato a segno per la quinta volta consecutiva. Un record per la storia del Napoli che si incastra con i record personali che Insigne in queste settimane sta buttando giù. Uno dopo l'altro.

Da quando Ancelotti ha deciso di schierarlo più avanti, da prima o da seconda punta, Insigne ha fatto un ulteriore salto di qualità, probabilmente quello definitivo. S'è scoperto bomber letale e spietato in un ruolo in cui ha meno compiti difensivi e può guardare la porta avversaria con più lucidità. E' il vero asso nella manica di Ancelotti, allenatore che in questi primi tre mesi ha stravolto la squadra nei fatti ancor prima che nelle parole. E ha consegnato al Napoli un Insigne decisivo, forte come mai prima.