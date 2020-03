La doppietta di Quagliarella regala la vittoria alla Sampdoria. 2-1 al Verona, non basta Zaccagni

Si è da poco conclusa la sfida fra Sampdoria e Hellas Verona. I blucerchiati vincono in rimonta 2-1: alla rete di Zaccagni ha risposto la doppietta di Fabio Quagliarella.

LE SCELTE INIZIALI - Classico 4-4-2 per Ranieri, con Gabbiadini e Quagliarella in attacco. Ekdal e Vieira a centrocampo, con Jankto e Depaoli sulle corsie esterne. Il Verona schiera il solito 3-4-2-1 con Verre e Zaccagni a supporto di Di Carmine. Pazzini, ex di turno, partirà dalla panchina.

PARTE FORTE IL VERONA - La squadra di Juric parte bene e tiene subito in mano il pallino del gioco. Al minuto numero 12 la prima, vera, grande occasione della partita. Bella manovra del Verona, Zaccagni apre per Lazovic, cross teso per Di Carmine che gira di testa da ottima posizione. Grande risposta di Audero che riesce a deviare la conclusione dell'attaccante del Verona. Il Verona gioca bene, la Samp soffre tantissimo, soprattutto in difesa. Amrabat, lasciato incredibilmente libero di calciare dal limite, lascia partire un bel destro teso. Bravissimo Audero che, con un colpo di reni, nega la gioia del gol al centrocampista del Verona.

ZACCAGNI PORTA IN VANTAGGIO IL VERONA - La squadra di Juric passa in vantaggio, con merito, poco dopo la mezz'ora. Cross teso di Lazovic sul secondo palo, Augello non ci arriva e ne approfitta Zaccagni, che da pochi passi manda il pallone in rete. A nulla serve il disperato intervento di Audero.

VERRE DI DIVORA IL RADDOPPIO - Il Verona torna in campo con la solita grinta e determinazione vista nel primo tempo. Lazovic, particolarmente ispirato, mette in mezzo un bellissimo pallone a rimorchio per Verre. Il centrocampista del Verona calcia a botta sicura ma colpisce malissimo il pallone. Dopo l'errore di Verre ci prova anche Di Carmine ma la conclusione della punta viene murata dalla difesa blucerchiata.

RANIERI GIOCA LE CARTE LINETTY E BONAZZOLI - Al minuto numero 61 Ranieri cambiare le carte in tavola. Fuori Vieira e Gabbiadini, dentro Linetty e Bonazzoli.

QUAGLIARELLA TROVA IL PARI - Con i nuovi innesti la Sampdoria prende coraggio e trova la rete del pari. Badu scivola in mezzo al campo favorendo così la ripartenza della Sampdoria: Quagliarella apre per Depaoli, l'esterno della Samp chiude il triangolo ed il capitano blucerchiato trova la rete del pari con una precisa conclusione che non lascia scampa a Silvestri.

LA SAMP (COL VAR) COMPLETA LA RIMONTA - Nei minuti finali la Sampdoria completa la rimonta grazie al rigore trasformato da Quagliarella. L'arbitro Valeri aveva concesso il penalty, con l'ausilio del VAR, per una gomitata di Dawidowicz ai danni di Ekald. Dal dischetto Quagliarella è perfetto: gran botta che non lascia scampo a Silvestri.