La dura analisi di Pjanic: "La Juve ha il dovere di fare molto di più in Champions League"

Ultima partita con la maglia della Juventus dal sapore amaro per Miralem Pjanic. Questo il suo commento ai microfoni di 'Sky' dopo l'eliminazione dalla Champions League: "E' una grande delusione, ci tenevamo a passare questo turno. Abbiamo iniziato un po' male la partita, ma siamo rimasti dentro. C'è grandissima delusione, ci dispiace tantissimo ed è difficile da accettare. Sicuramente non bisogna sminuire il nono Scudetto consecutivo, ma questo club può ambire a molto di più. Sono sicuro che questo gruppo continuerà a fare bene, non ho dubbi, questa eliminazione arriva a causa del match d'andata. Quando stecchi una partita e la qualificazione si gioca su due match lo paghi".

Da questa Juventus ti aspettavi di più?

"Gli ultimi mesi non sono andati come pensavo, non so nemmeno io per quale motivo. Speravo e volevo giocare di più, poi le scelte si accettano. Per il modo di giocare del mister, pensando al suo Napoli, tutti erano coinvolti nel suo modo di giocare. Mentre quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà, l'abbiamo visto. Abbiamo giocato un calcio diverso ma questo non sono io che lo dico: penso che ci voglia tempo, non si deve sminuire quanto fatto perché vincere non è mai semplice e questo club deve continuare a fare queste cose straordinarie. In Europa dobbiamo fare molto di più, questo club deve ambire a vincere".