La dura legge dell'ex: Castro raddoppia, Cagliari-Chievo 2-0

Arriva il classico gol dell'ex alla Sardegna Arena. Castro, tra i migliori in campo fino a questo momento, fulmina Sorrentino con una gran conclusione dalla distanza e trova il meritato 2-0 per il Cagliari sul Chievo al minuto 59. Per il centrocampista, ben servito da Pavoletti, è il primo centro con la maglia della sua nuova squadra.