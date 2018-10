La faccia di CR7 sulle aperture di tutti i tabloid: "Truth come first"

© foto di Ospite

I tabloid britannici aprono, in maniera quasi unanime, con le parole di Cristiano Ronaldo di ieri. Ed in particolar modo, più che della partita fra Manchester United e Juventus, l'argomento di discussione è la situazione extra campo di CR7. "The truth will come out", titola il Daily Express, ovvero "La verità verrà fuori". Sulla stessa lunghezza d'onda anche gli altri: "Rapist? No, I'm a role model 100%", scrive il Sun mentre il Guardian si limita ad un "Truth come first". Chiusura col Telegraph che scrive "Ronaldo: Truth will come out over rape claims".