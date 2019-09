La favola del Pata Castro: un gol all'infortunio, un gol per la storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Nahuel Castro, eroe per una notte. Il centrocampista argentino del Cagliari, dopo il brutto infortunio al legamento crociato della scorsa stagione, stasera si è preso infatti una bella rivincita contro gli Dei del calcio: ingresso in campo al 72' e gol partita dopo appena 15 minuti, appostato come un condor in area per trafiggere Meret.

In Argentina lo chiamano 'El Pata', 'Il Piedone': si dice, d'altronde, che già da piccolo avesse addirittura il 44 di piede. Stasera non è arrivata la consueta zampata, ma comunque un'incornata capace di scrivere la storia. Di Castro, che torna a segnare in Serie A dopo quasi un anno (la sua ultima rete risaliva addirittura al 28 ottobre 2018 contro il Chievo). E del Cagliari, che ottiene la sua terza vittoria consecutiva, oltre che tre punti preziosi che gli consentono di agganciare proprio il Napoli a quota 9 lunghezze in classifica.

La luce alla fine del tunnel. Una favola che, nonostante gli azzurri non meritassero minimamente la sconfitta, merita di essere raccontata e tramandata di generazione in generazione. La favola del 'Pata' Castro, bomber per una notte ed eroe rossoblù dopo ben 12 anni di risultati negativi tra le mura del San Paolo.