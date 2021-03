La Federazione svedese: "Ibrahimovic è tornato". E mette in vendita la maglia: costa 113 euro

"Ibrahimovic è tornato. Acquista qui la maglia". Poco dopo aver annunciato il ritorno in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic, la Federazione svedese ha pubblicato un articolo in cui ha sottolineato il ritorno in nazionale del centravanti del Milan e ha messo in vendita la sua maglia. "Oggi - si legge - è finalmente diventato ufficiale ciò di cui si parlava da tempo. Zlatan Ibrahimovic, con 116 partite e 62 gol, torna nella nazionale di calcio svedese".

La maglia sullo store della nazionale svedese ha un costo di circa 113 euro.