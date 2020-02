© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Atalanta-Genoa continua all'insegna del gol, e a Bergamo i classici tifosi neutrali si stanno sicuramente divertendo. A stretto giro di posta rispetto al 2-1 di Sanabria, arriva l'immediato pareggio dell'Atalanta: a siglarlo è Josip Ilicic. Tutto facile per lo sloveno: azione di Zapata sulla sinistra, cross teso in mezzo dove il numero 72, tra Masiello e Criscito (entrambi leggeri nell'occasione), batte col mancino di prima intenzione. Nulla da fare per Perin, 2-2 immediato dell'Atalanta.