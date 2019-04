La fiducia prima del criterio territoriale: Empoli-SPAL a Rocchi di Firenze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La fiducia in un arbitro ancora prima del criterio di suddivisione territoriale. Difficilmente, anzi praticamente mai, siamo abituati a vedere un arbitro dirigere una partita che vede coinvolta la squadra rappresentante della città in cui è inserita la sezione arbitrale da cui proviene. Ci sono però le eccezioni: è per esempio il caso di Gianluca Rocchi. L'arbitro di Firenze infatti è stato nominato per essere il fischietto di Empoli-SPAL. Si tratta di una sfida salvezza delicatissima, per la quale l'AIA aveva bisogno di una garanzia assoluta, che va al di là del problema della provenienza dell'arbitro, nato nella città sotto la cui provincia ricade Empoli. In passato aveva già arbitrato altre toscane, tra cui soprattutto il Livorno e a volte anche il Siena, ma si tratta della prima volta in assoluto che arbitra una squadra della provincia da cui viene. Mai la Fiorentina, mai l'Empoli. Almeno fino a sabato.