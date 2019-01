© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questo periodo il Milan è particolarmente attento ai conti: deve rispettare i vincoli imposti dall’Uefa e cercare di ridurre il passivo ai limiti consentiti. Per questo e soprattutto perché gli spettavano di diritto, la società si è rivolta per due volte alla Fifa per la causa aperta con i turchi del Trabzonspor, che nell’estate del 2017 avevano acquistato dal Milan Juraj Kucka e José Sosa (dodici milioni il costo complessivo dei cartellini). Una cifra consistente che il Milan ha atteso per diciotto mesi e che non poteva più permettersi di aspettare. Il Trabzonspor - sottolinea La Gazzetta dello Sport - aveva ricevuto una prima sollecitazione dalla Fifa, senza che poi provvedesse al pagamento. La seconda richiesta era stata più netta e accompagnata da una possibile pena (blocco del mercato). Appena la notizia si è diffusa, il Trabzonspor ha provveduto a fare il proprio dovere: ha inviato il bonifico al Milan, chiuso la pratica e tornato a fare mercato.