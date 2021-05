La FIFA indica l'Udinese come esempio di gestione per una società di medie dimensioni

vedi letture

L'Udinese, sul proprio sito ufficiale, annuncia un riconoscimento arrivato direttamente dalla FIFA. Di seguito il comunicato: "Altro prestigioso riconoscimento dalle massime istituzioni calcistiche internazionali per Udinese Calcio. Il business model del club bianconero, infatti, è stato oggetto di relazione al prestigioso corso “FIFA Diploma in Club Management” come esempio globale di gestione e organizzazione di una società di medie dimensioni. A rappresentare l’Udinese al corso, tenutosi in videoconferenza, Magda Pozzo, Strategic Marketing Director del club che ha tenuto una lezione in cui sono state illustrate tutte le attività messe in campo in ogni settore dall’Udinese; il tutto con l’innovazione come costante minimo comune denominatore. Tra gli illustri speakers delle sessioni, solo per menzionarne alcuni, l’Amministratore Delegato del Milan Ivan Gazidis e quello del Liverpool Peter Moore oltre all’ex manager dell’Arsenal Arsene Wenger, attuale Chief of Global Football Development per la FIFA. Al termine del corso, è intervenuto anche Steven Mandis, professore di finanza ed economia alla Columbia University Business School".