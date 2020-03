La FIFA lavora per il nulla osta per allungare i contratti di tutti i calciatori

Il Corriere dello Sport fa il punto sul prosieguo della stagione 2019-2020 e spiega che la UEFA va avanti: la salute di tutti al primo posto ma non smette di programmare la ripartenza. Si andrà avanti ben oltre il 30 giugno e per questo la FIFA sta lavorando per definire il nulla osta per allungare tutti i contratti dei giocatori, anche a costo di giocare sempre di sera e con il caldo. Domani riunione generale indetta da Ceferin, la UEFA illustrerà gli scenari a cui sta lavorando in questi giorni.