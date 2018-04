La FIFA pensa a una rivoluzione sul mercato: prestiti a rischio

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato da France Football la FIFA starebbe pensando a una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda il calciomercato. Il divieto dei prestiti è una possibilità per evitare la speculazione dei club sui giovani calciatori, oltre a togliere le cosiddette "squadre filiali" di società più importanti. Inoltre si punta a dare un limite ai giocatori tesserabili per squadra.