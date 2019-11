La FIFPRO appoggia i giocatori: "Napoli, basta abusi e intimidazioni"

La FIFPRO, sindacato mondiale dei calciatori, si schiera pubblicamente a favore dei giocatori del Napoli. "L'intenzione del Napoli di trattenere gli stipendi dei giocatori e priva di validi motivi e sarà contestata collettivamente. FIFPRO e Assocalciatori stanno lavorando insieme per garantire che i giocatori non siano soggetti ad ulteriori abusi e intimidazioni da parte dei club di Serie A", si legge sul profilo Twitter ufficiale dell'organizzazione.

Di seguito il comunicato completo: "La FIFPRO crede che la decisione presa ad hoc dal Napoli di proibire ai giocatori di tornare a casa e raggiungere le proprie famiglie dopo il match col Salisburgo sia ingiustificata.

Come ogni altro impiegato, i giocatori hanno diritto alla garanzia che la propria vita privata sia rispettata, specialmente considerando il già congestionato calendario che vede molti calciatori lontano da casa per periodi prolungati.

I motivi per i quali il Napoli chiede l'applicazione delle multe, per i giocatori che si sono rifiutati di seguire le irragionevoli istruzioni del club, vanno contro le disposizioni previste dal contratto collettivo in Italia.

I giocatori del Napoli non possono essere soggetti a decisioni arbitrarie di un club deluso quando il risultato di una gara non lo soddisfa.

Le questioni tecniche non sono responsabilità dei dirigenti del club e noi supportiamo Ancelotti e i giocatori del Napoli nella loro posizione unita in un momento chiaramente difficile.

La FIFPRO è pronta ad assistere, insieme all'AIC, i giocatori per garantire che non ci siano più abusi ed intimidazioni".

🚨 STATEMENT

Napoli’s intention to withhold player salaries is without valid grounds and is being contested collectively.

FIFPRO and @assocalciatori are working together to ensure the players are not subjected to further abuse and intimidation by the @SerieA club. pic.twitter.com/uAo8Zhrl3M

— FIFPRO (@FIFPro) November 30, 2019