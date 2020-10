La FIGC aggiorna il protocollo della Serie A: la ripresa degli allenamenti/gare per i positivi

Toccano essenzialmente quattro temi principali le importanti novità introdotte dalla FIGC con l'odierno "Aggiornamento dei protocolli allenamenti e gare per le squadre di calcio professionistiche, la Serie A Femminile e gli arbitri per la stagione 2020/2021" per semplificare e aggiornare il protocollo in un momento non facile per il calcio professionistico (e non solo): test antigenici rapidi, gestione dei casi di accertata positività, isolamento e quarantena e ripresa degli allenamenti/gare per i soggetti Covid positivi. Vediamoli nel dettaglio, caso per caso:

Ripresa degli allenamenti/gare per i soggetti Covid positivi:

In riferimento a quanto previsto dai “protocolli allenamenti” per le Squadre Professionistiche e la Serie A femminile in merito alla ripresa graduale dell’attività post guarigione da infezione da SARS-CoV-2 3 , si precisa che la gradualità di ritorno dell’atleta agli allenamenti/competizioni dovrà essere valutata dal Responsabile Sanitario del club in relazione al quadro clinico di riferimento (decorso della malattia, test di laboratorio, risultati degli accertamenti previsti per il rilascio della nuova certificazione di idoneità agonistica), e al contesto e alla durata dell’interruzione dell’attività dovuta alla malattia.