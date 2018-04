La FIGC omaggia Astori: il Premio Fair Play diventa Premio Davide Astori

Fonte: ViolaChannel.tv

Il Premio Fair Play, a partire da quest’anno, sarà rinominato Premio Davide Astori, per onorare proprio il numero 13 della Fiorentina. L’annuncio, dato dal Sub Commissario FIGC Alessandro Costacurta, è stato accompagnato da un video toccante nella VII Edizione della Hall of Fame del Calcio italiano che si è svolta a Firenze nella meravigliosa cornice della Sala dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Tra i molti premiati (Alessandro Del Piero, Ruud Gullit, Osvaldo Bagnoli, Sergio Campana, Bruno Conti, Elisabetta Vignotto) la novità è l’omaggio al capitano della Fiorentina scomparso di recente.