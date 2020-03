La FIGC presenta le proposte al Governo: un fondo salva calcio per tenere su il sistema

Oggi la FIGC presenterà a CONI e Governo il documento redatto negli scorsi giorni con le proposte per tenere in piedi il sistema calcio ai tempi dell'emergenza Coronavirus. Verrà presentata la richiesta per la cassa integrazione per i giocatori che guadagnano meno di 50mila euro che coprirebbe gli stipendi da marzo in poi. Poi la creazione di un "Fondo salva calcio" utile per la ripatnza dei club in crisi di liquidità. Se dovesse essere accettato, permetterebbe a diversi club l'iscrizione per il prossimo campionato. Nel ribadire la linea relativa al bisogno di terminare il campionato in corso, la Federazione ha chiesto anche di ricevere l'autorizzazione per tornare alle sponsorizzazioni delle aziende di scommesse, magari anche solo per 12 mesi. Il M5S che è ancora al Governo e che ha varato il Decreto Dignità non è convinto per niente, ma per le società è un'ipotesi che ancora non è tramontata. Le decisioni, compresa quella della ripresa del torneo, verranno prese ad aprile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.