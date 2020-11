La FIGC punta a riavere Mancini per la Polonia. Confermato Evani al suo posto con l'Estonia

Roberto Mancini positivo al Covid-19. Il commissario tecnico della Nazionale sta bene ed è asintomatico ed è risultato positivo dopo un esame svolto giovedì 5. A questo punto Mancini dovrà stare 10 giorni in isolamento, da escludere una sua presenza in panchina mercoledì a Firenze contro l'Estonia. La FIGC punta a recuperarlo per il 15, per il match di domenica prossima che si terrà a Reggio Emilia contro la Polonia.

Chi al suo posto? La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola conferma che ci sarà Alberico 'Chicco' Evani. Ma Mancini - si legge - dirigerà tutto da remoto, allenamenti e partite. Sarà lui a scegliere la formazione e a dettare i cambi contro l'Estonia a gara in corso.