La fine dei vent'anni

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 13 maggio 2012 è stato un giorno speciale. La Juventus contro l'Atalanta dava l'addio ad Alessandro Del Piero, investendo i propri tifosi con un'onda emotiva che sembrava non finire mai. Poche ore dopo, il Milan celebrava addirittura la festa degli addii: via, in un colpo solo, Inzaghi, Gattuso, Nesta e Zambrotta. Quattro campioni del mondo, come Del Piero. E Francesco Totti, che l'anno scorso ci ha emozionati tutti con l'addio alla Roma e all'Olimpico, dopo 23 stagioni vissute tutte con la stessa maglia, giallorossa.

Standing ovation, abbracci, lacrime: la storia di ogni addio è diversa, eppure simile. Soprattutto per i tifosi, gli appassionati. I cui giorni sono scanditi dagli eventi della propria vita, ma anche da momenti che fanno la storia del calcio. Dove eravamo, quando Totti batteva Van der Sar col cucchiaio? Quando Del Piero segnava il 2-0 alla Germania? Quando tutti assieme alzavano la Coppa del Mondo? Lo ricordiamo, anche se quel rigore, quel tiro, quella vittoria, non li abbiamo vissuti in prima persona.

Dove eravamo, il 3 luglio 2001? Diciassette anni fa, iniziava l'avventura in bianconero di Gianluigi Buffon. Un talento, si è definito lui. Qualcosa in più, perché già da anni era il miglior portiere del calcio italiano: escluso da Euro 2000 solo per un infortunio, capace di vincere la Coppa Uefa col Parma, protagonista di un trasferimento talmente costoso da essere ancora oggi il portiere più caro nella storia del calcio. Il migliore di sempre? Il dibattito rimarrà vivo per anni. Anche senza etichette, un campione così grande da scandire i momenti della nostra vita. La maglietta di Superman dopo aver neutralizzato Ronaldo. Il rigore parato contro la Corea del Sud nel 2002. La finale vinta a Berlino nel 2006. La Serie B. Le finali perse in Champions con la Juve. Persino la sfuriata di Madrid. Per chi è nato a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90, Buffon è stato IL portiere della Juve e della nazionale, inossidabile certezza. Come Del Piero era il numero 10 bianconero, come Totti era il capitano della Roma. Nesta e Cannavaro, Inzaghi e Vieri, Pirlo e Gattuso: simboli di una generazione d'oro: forse ha vinto meno rispetto a quanto avrebbe potuto, ma ha comunque segnato le nostre vite, i nostri vent'anni. Che se ne vanno via. Come Buffon dalla Juventus.