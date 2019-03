La fine di un duello Scudetto che non c'è mai stato

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso non c'è nemmeno più la parvenza di una sfida Scudetto. Fugati anche gli ultimi dubbi perché 16 punti di differenza dopo 24 giornate sono un distacco che ha pochi, pochissimi precedenti nella storia della Serie A. Probabilmente, anche con un successo dei padroni di casa sarebbe cambiato poco. Ma quest'anno la Juventus in Serie A non sbaglia un colpo, è un caterpillar a cui sorridono anche gli episodi. E ha ammazzato il campionato come e più rispetto al passato. Nella prima stagione di Cristiano Ronaldo, ha ulteriormente aumentato il gap dalle rivali concentrando sul campionato attenzioni che hanno scoraggiato le concorrenti e costruito una Serie A molto diversa dall'ultima: vinta sempre dai bianconeri, ma al termine di un lungo e avvincente duello proprio con i partenopei.

Invece, la prima stagione in Italia di CR7 fa rima con dominio incontrastato. Non a caso già da qualche settimana il Napoli - che stasera avrebbe meritato il pari per l'impegno profuso nella ripresa - ha fissato nell'Europa League il suo obiettivo consapevole che non ci sarà possibilità di schiodarsi dalla seconda piazza. Né nel bene, né nel male.