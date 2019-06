La Fiorentina a Rocco Commisso. 165 milioni per il passaggio di proprietà

La Fiorentina è pronta a passare di mano. Il summit milanese tra Rocco Commisso, l'imprenditore italo-americano già proprietario dei NY Cosmos, e i fratelli Diego e Andrea Della Valle ha infatti portato alla tanto attesa fumata bianca. L'ufficialità dell'accordo, però, è attesa soltanto tra qualche giorno, complici i tempi tecnici da rispettare. Questo pomeriggio sono stati sciolti gli ultimi nodi in un incontro, durato quasi due ore, in cui è stata definita anche la cifra complessiva: il club toscano passa di mano per 165 milioni di euro. Nodi da smussare, per un confronto che continuerà anche domani, con tutti i protagonisti presenti: dallo stesso Rocco Commisso fino al braccio destro Joe Barone. Con la controparte viola rappresentata ovviamente dai fratelli Tod's e da Mario Cognigni, presidente operativo della Fiorentina e figura di riferimento per la famiglia Della Valle. Una volta definito il tutto, nelle prossime ore il nuovo proprietario italo-americano comincerà a pensare alla struttura sportiva, ancora tutta da costruire.