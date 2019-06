La Fiorentina allo zio Rocco, il giorno più lungo

Rocco Commisso si è visto in mattina e poi di sera, ma non ha bissato le (poche) parole rilasciate al suo arrivo a Linate. Nella serata di ieri, poi, sulla cessione della Fiorentina sono circolate diverse voci su un fondo qatariota; al momento, però, tutto fa pensare che la trattativa calda sia quella con lo zio d’America.

E che oggi sia il giorno più lungo nella storia recente della Fiorentina. In mattinata è atteso l’incontro con la famiglia Della Valle, che potrebbe (dovrebbe) essere quello decisivo. Da Commisso e dalla sua ampia compagnia filtra ottimismo: il lunedì non ha portato al rendez-vous da cui passa il futuro dei viola, ma la prima giornata in Italia (col Milan non era successo) ha posto le basi perché la fumata bianca arrivi.