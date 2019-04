La Fiorentina ci prova, il Frosinone regge: al Franchi è 0-0 all'intervallo

© foto di Federico Gaetano

Primo tempo intenso e combattuto, quello fra Fiorentina e Frosinone. Ma il risultato, dopo i primi 45', è ancora fermo sullo 0-0.

Pronti via ed entrambe le squadre si fanno subito vedere in proiezione offensiva: la prima occasione è tutta del Frosinone, con Salamon che salta di testa su calcio d'angolo ma Lafont è bravo e reattivo. Sul ribaltamento, contropiede viola concluso da Mirallas e parato da Sportiello.

Dopo i primi minuti di studio e schemi incerti, la Fiorentina prende il controllo del gioco e inizia a proporre cross in maniera continuativa sia de destra che da sinistra. Benassi ci prova al 7' con un bel tiro al volo dal limite, Milenkovic al 24 tenta una complicata rovesciata che però Sportiello para senza problemi. Nel mezzo una conclusione da fuori e senza velleità di Valzania e qualche bel numero di Pinamonti, mobile a attivo su tutto il campo.

Le occasioni più clamorose però arrivano dopo la mezzora di gioco e sono tutte di stampo gigliato: al 31' Chiesa mette fuori di poco su cross di Biraghi, al 37' stessa sorte per Benassi che di testa manda alto di centimetri.

Al 39' si fa vedere il Frosinone con una bella azione insistita che si conclude con tiro, di destro, di Beghetto. Ma Lafont para non senza qualche affanno. Lo stesso esterno mancino ciociaro rischia tantissimo pochi secondi dopo a causa di un'intervento pericoloso su Laurini, ma l'arbitro Chiffi opta per il giallo. E il primo tempo, dopo 2' di recupero, si conclude come detto sullo 0-0.