© foto di Federico De Luca

La Fiorentina dilaga sul campo della SPAL e segna l'1-4 con Gerson. La SPAL, sbilanciata in avanti, perde un brutto pallone sulla trequarti con Valoti che non resiste alla pressione di Gerson. Il brasiliano si ritrova a tu per tu con Viviano e non sbaglia firmando il poker gigliato a 2 minuti dal 90esimo.