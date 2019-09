© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tutto troppo facile per la Fiorentina, che ora dilaga: 3-0 sul Milan. Segna Franck Ribery, a coronamento di una gran partita: l'azione nasce da un bel lancio di Castrovilli per Chiesa. Il 25 resiste a Hernandez e serve l'ex Bayern sulla sinistra. Calhanoglu e Duarte a sedere, palla in buca d'angolo alle spalle di Donnarumma. E San Siro, mentre fischia Giampaolo, si alza in piedi per Ribery.