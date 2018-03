La Fiorentina e i due leader: Pezzella e Badelj punti di riferimento

© foto di Federico De Luca

La scomparsa di Davide Astori lo scorso 4 marzo ha lasciato un vuoto incolmabile in casa Fiorentina, ma la squadra di Stefano Pioli, dopo il lutto che ha sconvolto tutti, è riuscito a compattarsi e a guardare avanti, sulle spalle di due leader su tutti, come annunciato dallo stesso allenatore durante la conferenza stampa di oggi. Milan Badelj e German Pezzella sono stati coloro che hanno preso per mano il resto del gruppo e si sono messi a completa disposizione dei compagni per cercare di superare il momento più difficile della carriera di ogni calciatore viola.

Il centrocampista croato si è infortunato durante l'amichevole con la maglia della sua Nazionale in Messico e non sarà a disposizione per la sfida contro il Crotone e per questo toccherà all'argentino indossare la fascia da capitano, prendendosi la responsabilità di guidare la squadra in campo e di essere prezioso anche all'interno dello spogliatoio. La Fiorentina va avanti, unita contro la tragedia che ha toccato tutti da vicino, sapendo di poter contare su due leader su tutti, e proseguendo il cammino verso il sogno chiamato Europa League.