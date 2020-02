vedi letture

La Fiorentina e le sfide di Commisso. Dalla Lega al nuovo stadio, passando dal mercato

Mister Commisso ha avuto un impatto forte a Firenze. Sorride spesso e non si sottrae ai selfie "ma non sono un ricco scemo venuto in Italia a buttare via i soldi". Inizia così, il Corriere della Sera, la sue presentazione alla sfida di questa sera tra la squadra del presidente Commisso il Milan. La polemica con gli arbitri dopo la Juventus - si legge - è solo un assaggio. La Fiorentina americana ha uno spirito battagliero e vuole entrare a fondo dentro il calcio italiano.

Si parte dalla Lega - Sinora i viola hanno parlato poco alle riunioni e si sono astenuti durante l’elezione del presidente Dal Pino. Da qui in avanti non sarà più così. L’obiettivo è sparigliare l’ordine costituito e cercare alleanze funzionali alla crescita della Confindustria del pallone.

Nuovo stadio - Lo stadio è il vero cruccio della nuova proprietà. La Sovrintendenza ha bloccato l’idea di abbattere e rifare le curve del Franchi, bocciando di fatto la ristrutturazione dell’impianto. Ora la Fiorentina è molto perplessa sul partecipare al bando per l’acquisto dell’area Mercafir: sarebbe un investimento da 50 milioni senza avere nessuna certezza che poi lo stadio si farà.

La squadra - Il mercato invernale, con 80 milioni spesi, ha dato la scossa. In estate serviranno almeno due titolari pesanti. Intanto è stato ricostruito il rapporto con i Chiesa, padre e figlio. Federico, entro la fine di marzo, potrebbe allungare l’impegno con i viola sino al 2024.