La Fiorentina è sicura: Gerson non partirà a gennaio

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante le tante voci di mercato che continuano a circolare sul conto di Gerson (alimentate in particolare nella giornata di ieri dal padre del brasiliano, Marcao, che ha fatto intendere di essere disponibile a riportare il figlio alla Roma), la posizione della Fiorentina sul centrocampista non cambia: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, infatti, il club ha tenuto a ribadire che Gerson a gennaio non lascerà Firenze ma ultimerà regolarmente la propria stagione in riva all’Arno.