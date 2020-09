La Fiorentina esce dalla corsa a Torreira. Ma il Torino deve modificare l'offerta all'Arsenal

La strada che porta il Torino a Torreira è segnata - sottolinea Tuttosport - ma non ancora libera: la Fiorentina ha puntato su Borja Valero, ma finché non sarà certificato il ritorno dell’ex interista, il Toro non potrà definitivamente ritenere usciti i viola dalla corsa al giocatore. Il quale intanto non rompe del tutto con l’Arsenal, pur consapevole di non essere certo la prima scelta del tecnico Arteta, per la composizione del centrocampo dei Gunners. L’uruguaiano è invece in cima ai desideri di Giampaolo, motivo per cui Vagnati sta cercando di smuovere Cairo dalla richiesta del giocatore in prestito semplice. Una proposta respinta al mittente dall’Arsenal, che a suo tempo aveva pagato il sudamericano 30 milioni di euro (andati alla Samp) e che adesso valuta il regista 24 milioni.